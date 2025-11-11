Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightതുർക്കിയയുടെ സൈനിക...
    World
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:50 PM IST

    തുർക്കിയയുടെ സൈനിക വിമാനം തകർന്നു; വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ 20 പേ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    തുർക്കിയയുടെ സൈനിക വിമാനം തകർന്നു; വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ 20 പേ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ങ്കാ​റ: ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​ടു​ത്ത് തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ സൈ​നി​ക ച​ര​ക്കു​വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 സൈ​നി​ക​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ള​പാ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ർ​ദോ​ഗാ​ൻ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ദുഃ​ഖി​ത​നാ​ണെ​ന്നും ‘ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്’ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ർ​ദോ​ഗ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സി-130 ​വി​മാ​നം അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ൽ നി​ന്ന് പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ക്‌​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മാ​നം താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്ന​തും വെ​ളു​ത്ത പു​ക​യു​യ​രു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Plane CrashTurkish armyLatest News
    News Summary - Turkish military plane crashes; 20 people on board
    Similar News
    Next Story
    X