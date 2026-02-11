Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightതുർക്കിയയിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:22 PM IST

    തുർക്കിയയിൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ അഴിച്ചുപണിയുമായി ഉർദുഗാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    തുർക്കിയയിൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ അഴിച്ചുപണിയുമായി ഉർദുഗാൻ
    cancel
    camera_alt

    ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ

    Listen to this Article

    അ​ങ്കാ​റ: തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യു​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ. ഭ​ര​ണ​പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി യി​ൽ​മാ​സ് ട​ങ്ക്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​ലി യെ​ർ​ലി​ക​യ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്. പ​ക​രം നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ഇ​സ്റ്റം​ബു​ൾ ചീ​ഫ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​കി​ൻ ഗു​ർ​ലെ​കി​നെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി ഇ​ർ​സു​റും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മു​സ്ത​ഫ സി​ഫ്ത്സി​യെ​യും നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ർ​ദ് തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പി.​കെ.​കെ​യു​മാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​നും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. ​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​യാ​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പീ​പി​ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ നാ​യ​ക​നാ​ണ് ഗു​ർ​ലെ​ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:turkeyRecep Tayyip Erdoğan
    News Summary - Turkey’s Erdogan replaces justice and interior ministers in reshuffle
    Similar News
    Next Story
    X