ഐസിസ് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം; സയ്യിദ് ഖുതുബിന്റെ 'വഴിയടയാളങ്ങളുടെ' നിരോധനം നീക്കി തുർക്കിയ കോടതി

ഐസിസ് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം; സയ്യിദ് ഖുതുബിന്റെ 'വഴിയടയാളങ്ങളുടെ' നിരോധനം നീക്കി തുർക്കിയ കോടതിtext_fields
അങ്കാറ: പ്രമുഖ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൻ സയ്യിദ് ഖുതുബിന്റെ വിഖ്യാതമായ 'വഴിയടയാളങ്ങൾ' എന്ന പുസ്തകത്തിന് തുർക്കിയയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രാജ്യവ്യാപക നിരോധനം കോടതി റദ്ദാക്കി. പുസ്തകത്തിന് ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം വസ്തുതാപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്റാലിയയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ പീസ് കോടതി നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്റാലിയ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 16-നാണ് കോടതി പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി, വിതരണം, വിൽപ്പന എന്നിവയ്ക്കുമേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
ഐസിസും സയ്യിദ് ഖുതുബും: ചരിത്രപരമായ പൊരുത്തക്കേട് തുറന്നുകാട്ടി അന്വേഷണ സംഘം
അന്റാലിയ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിരോധനത്തിന് ആധാരമായ വാദങ്ങളിലെ കാതലായ അബദ്ധം വ്യക്തമായത്. പുസ്തകത്തെ ഐസിസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സയ്യിദ് ഖുതുബ് 1966-ൽ ഈജിപ്തിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്; എന്നാൽ ഐസിസ് എന്ന സംഘടന രൂപപ്പെടുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം 2013-ലാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അന്തരിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പുസ്തകത്തെ പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലായ്മ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി, പുസ്തകത്തിന്മേലുള്ള എല്ലാ വിലക്കുകളും പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു
നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുർക്കിയയിലുടനീളം 'വഴിയടയാളങ്ങൾ' പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പൂർണമായി തടയുകയും കോപ്പികൾ പോലീസ് കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുസ്തക നിരോധനത്തിനെതിരെ ടർക്കിഷ് പ്രസ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക-പ്രസാധക സംഘടനകൾ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ നടപടി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പ്രസിദ്ധീകരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുസ്തകം പിടിച്ചെടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും നിരോധനം നീക്കണമെന്നും യൂണിയൻ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവോടെ പുസ്തകം വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തിക്കാനും വായനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള നിയമപരമായ വഴി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചിന്താപരവും മതപരവുമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഭരണകൂട നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തുർക്കിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ വിധി.