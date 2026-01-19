Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്രീൻലാൻഡ്: ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നടപടി തെറ്റെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

    ഗ്രീൻലാൻഡ്: ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നടപടി തെറ്റെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി
    കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ

    Listen to this Article

    ല​ണ്ട​ൻ: ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ എ​തി​ർ​ത്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ. ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും വ്യാ​പാ​ര യു​ദ്ധം ആ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.നാ​റ്റോ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​ർ​ധ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്.

    ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ന്മേ​ലു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പ് കാ​ര​ണം എ​ട്ട് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി സൈ​നി​ക​രെ ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് വി​ന്യ​സി​ച്ച​തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് തീ​രു​വ​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ വാ​ദം.ദ്വീ​പി​ന്റെ ഭാ​വി തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ബ്രി​ട്ട​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:World NewsUS Trade TariffDonald TrumpKeir Starmer
    News Summary - Trump's tariffs over Greenland 'completely wrong' says Starmer
