Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:00 AM IST

    ട്രംപിന്‍റെ ഗസ്സ പദ്ധതി: ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളേറെ

    ട്രംപിന്‍റെ ഗസ്സ പദ്ധതി: ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളേറെ
    ല​ണ്ട​ൻ: ഹ​മാ​സി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ​ടി​ക്കു​പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഗ​സ്സ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​കാ​രം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കെ ഉ​ത്ത​രം കാ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഗ​സ്സ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ആ​രെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ വി​ഷ​യം. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ ആ​രൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഇ​വ​രി​ൽ എ​ത്ര പേ​ർ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും, പാ​ശ്ചാ​ത്യ​രു​ണ്ടാ​കും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ അ​റി​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​തെ വി​ട്ട​താ​ണ്.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഭ​ര​ണ​സ​ജ്ജ​മാ​കും വ​രെ​യാ​കും ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​മി​തി​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​ർ സ​ജ്ജ​രാ​കു​ക​യെ​ന്നോ അ​തി​ന് ആ​ര് സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നോ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കോ​ള​നി​യാ​യി തു​ട​രു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ആ​ധി. ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ല്ല പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് അ​തി​ലേ​റെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രാ​കും ഈ ​സേ​ന​യെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി. സൈ​ന്യ​ത്തെ അ​യ​ക്കാ​ൻ എ​ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നോ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യ​വ​യു​ടെ സേ​ന​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മോ, ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​തെ​ല്ലാം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും... തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​​ളേ​റെ.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ ചി​ല വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ‘‘നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ, നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ, സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ... എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു സ​മ​യം പ​റ​യാ​ത്ത പ​ദ​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​സ​മ​യ​ക്ര​മം ആ​ര് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പ് ഇ​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​ത വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചോ എ​ന്ന് സം​ശ​യം.

    TAGS:Donald TrumpGaza GenocideLatest NewsIsraeli attacksGAZA plan
    News Summary - Trump's Gaza plan: Many unanswered questions
