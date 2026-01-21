Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപിന്‍റെ ഗസ്സ...
    World
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:49 AM IST

    ട്രംപിന്‍റെ ഗസ്സ സമാധാന ബോർഡ്; കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന് ചൈ​ന​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും
    ട്രംപിന്‍റെ ഗസ്സ സമാധാന ബോർഡ്; കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം
    cancel

    ബെ​യ്ജി​ങ്: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പിന്‍റെ ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ഷ​ണം. ബോ​ർ​ഡി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ചൈ​ന​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​മോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ​ഹ്ബാ​സ് ശെ​രീ​ഫ്, റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റിന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ട്രം​പ് സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യാ​ണ് ട്രം​പ് സ​മി​തി​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ്രി​ട്ട​ൻ, ബ​ല​റൂ​സ്, ​സ്ലൊ​വേ​നി​യ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, തു​ർ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബോ​ർ​ഡി​ൽ ​ചേ​രാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ബ​ല​റൂ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലൂ​ക്കാ​ഷെ​ങ്കോ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ൽ​ക്കാ​ലം ബോ​ർ​ഡി​ൽ ചേ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സി​​െ​ന്റ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​േ​ക്രാ​ണി​നെ ആ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​െ​ന്റ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​നി​നും ഷാം​പെ​യ്നി​നും 200 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നോ​ളു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​ക്ക് ബ​ദ​ലാ​യി സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക അ​മേ​രി​ക്ക അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്നെ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ബോ​ർ​ഡി​നാ​യി​രി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക, ഹ​മാ​സി​ന്റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 9100 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ൽ സ്ഥി​രാം​ഗ​ത്വം നേ​ടാം.

    ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​തു​ക ചെ​ല​വി​ടു​ക​യെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 4.82 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ വേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​യ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazapeaceDonald Trump
    News Summary - Trump's Gaza Peace Board; More countries invited
    Similar News
    Next Story
    X