Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 6:00 AM IST

    ട്രംപ് -സെലൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്; യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളും പങ്കുചേരും

    കി​യ​വ്: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും ചേ​രു​മെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൻ ഡെ​ർ ലെ​യെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്നു​ള്ള യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ എ​ക്സി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഏ​തൊ​ക്കെ നേ​താ​ക്ക​ളെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ല്ല.

    അ​തി​നി​ടെ യു​ക്രെ​യ്ൻ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ, ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ്റി​ച് മെ​ർ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ റ​ഷ്യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ‘‘ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഉ​പ​രോ​ധം റ​ഷ്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും തി​രു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ല​ൻ​സ്കി​യെ​കൂ​ടി കേ​ൾ​ക്കാ​തെ ഒ​രു മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കി​ല്ല. യു​ക്രെ​യ്ൻ നാ​റ്റോ​യി​ൽ ചേ​ര​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​ത് അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റാ​നും പാ​ടി​ല്ല’’ -യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ കു​റ​ച്ചു​ഭാ​ഗം റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ നീ​ക്കം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Donald TrumpZelensky
