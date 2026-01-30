Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 30 Jan 2026 11:45 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 11:45 PM IST

    ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം അപകടം: ബ്രിട്ടന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

    Donald Trump
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ബ്രി​ട്ട​ന് അ​പ​ക​ട​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റി​ന്‍റെ ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ പി​ങ്ങു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ട്രം​പി​ന്‍റെ ഭീ​ഷ​ണി.

    ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​കെ-​ചൈ​ന ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​വ​സാ​യം നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പ്.

    ട്രം​പി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ചൈ​ന​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ്രി​ട്ട​നെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വ്യാ​പാ​ര​മ​ന്ത്രി ക്രി​സ് ബ്ര​യ​ന്‍റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ‍്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ന് മു​ന്‍കൂ​ട്ടി അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പറഞ്ഞു

    TAGS:USbritainDonald TrumpChina
    News Summary - Trump warns Britain of danger in relationship with China
