‘സൈനികർ മരിച്ചുവീഴുന്നു, സമാധാന ചർച്ചക്ക് സമയമായി'; റഷ്യയുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തണമെന്ന് സെലെൻസ്കിയോട് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ദിവസേന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കനത്ത ആൾനാശത്തിലും ജീവഹാനിയിലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോദിമിർ സെലെൻസ്കിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോദിമിർ പുടിനും ഉടൻ ധാരണയിലെത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
യുദ്ധക്കളത്തിലെ ഭീകരമായ മരണസംഖ്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. "കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം 25,000 ആളുകളാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിനു മുൻപത്തെ മാസങ്ങളിൽ ഇത് 32,000 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ സൈനികരാണ്. ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ്," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ഉടൻ ഒരു സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്നും റഷ്യയും യുക്രെയ്നും ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ, റഷ്യൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് മേലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാനും ട്രംപ് സെലെൻസ്കിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.
അതേസമയം, റഷ്യ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വിദേശ പൗരന്മാർ ചതിയിലൂടെയും വഞ്ചനയിലൂടെയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെതിരെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോദിമിർ സെലെൻസ്കിയും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തുവന്നു. 81-ാമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയെ (UNGA) അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം തുറന്നുകാട്ടിയത്. വഞ്ചനാപരമായ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധാരണക്കാരെ റഷ്യ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് സെലെൻസ്കി ആരോപിച്ചു.
കീവിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഭീകരമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇന്ത്യ, ഘാന, നേപ്പാൾ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, കെനിയ, സിംബാബ്വെ, ക്യൂബ, ബലാറസ്, സുഡാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങി 47-ഓളം രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ റഷ്യയ്ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവൻ വെടിയുന്നതായി അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ ഇത്തരം വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും ചതിക്കുഴികളിൽപ്പെടാതെ അതത് സർക്കാരുകൾ ശക്തമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയപരമായ ചർച്ചകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകൾക്കുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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