    'ബന്ദിമോചനം ഈയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കണം'; കർശന നിർദേശവുമായി ട്രംപ്, ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ

    ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ഗസ്സയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശം. എന്നാൽ, ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബന്ദിമോചനം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

    ഹമാസുമായി പോസിറ്റീവായ ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. അറബ്-മുസ്‍ലിം രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയോടെ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ച് ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ശാശ്വത സമാധാനം പുലരണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും ​പെട്ടെന്ന് ബന്ദിമോചനം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഈ തർക്കം താൻ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, വെടിനിർത്തൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 24 പേരാണ് ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഹ​മാ​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രിച്ച് എത്തുന്നത് ദോഹയിൽ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിട്ട നേതാക്കൾ

    ഒ﻿​രു​മാ​സം മു​മ്പ്​ ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്​ ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഹ​മാ​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന ഖ​ലീ​ലു​ൽ ഹ​യ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഈ​ജി​പ്​​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കൈ​റോ​യി​ൽ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി. ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ലീ​ലു​ൽ ഹ​യ്യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    കൈ​​റോ​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ ഹ​യ്യ അ​ൽ​അ​റ​ബി ചാ​ന​ലി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ആ​​ക്ര​മ​ണ​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​മ​റ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ക​ന്‍റെ മ​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ച വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ഗ​സ്സ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​യും ത​നി​ക്ക്​ ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്‍റെ മ​ക​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ മ​റ്റേ​ത്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ഞ്ഞും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. അ​വ​ർ ചി​ന്തി​യ ചോ​ര ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന്​ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ലാ​ണ്​ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും. സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി റോ​ൺ ഡെ​ർ​മ​റാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ക. ബ​ന്ദി വി​ഷ​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗാ​ൽ ഹി​ർ​ഷ്, ഐ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ നി​റ്റ്​​സ​ൻ അ​ലോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഷി​ൻ​ബെ​ത്ത്, മൊ​സാ​ദ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ കാ​ണി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഹ​മാ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​കും ന​ട​ക്കു​ക. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ അ​ധി​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഈ​ജി​പ്​​ഷ്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്തും ഖ​ത്ത​റു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ. ഹ​മാ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

