Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 PM IST

    സൊ​ഹ്റാ​ൻ മംദാനിയെ കാണുമെന്ന് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രംപ്

    സൊ​ഹ്റാ​ൻ മംദാനിയെ കാണുമെന്ന് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രംപ്
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി മേ​യ​റാ​​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യെ കാ​ണു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചും താ​ൻ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​യെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടി​ക്ക​ള​യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും മം​ദാ​നി​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ബ്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ താ​രോ​ദ​യ​മാ​യ മം​ദാ​നി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ​ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മം​ദാ​നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ജ​ന​പ്രി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ട്രം​പ് പി​ന്തു​ണ​ച്ച മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ കു​വോ​മോ​യെ ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് അ​ധി​കം നേ​ടി​യാ​ണ് മം​ദാ​നി വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ എ​ങ്ങ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​കി​ൽ താ​ൻ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മം​ദാ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ്ര​സം​ഗം. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച് മം​ദാ​നി​യോ അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളോ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​കൊ​ളാ​സ് മ​ദൂ​റോ​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    News Summary - Trump to meet Mamdani soon
