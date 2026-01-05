‘ശരിയായത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും’; വെനസ്വേലയുടെ പുതിയ നേതാവിന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വെനസ്വേലയുടെ പുതിയ നേതാവിനെയും വെറുതെ വിടാതെ ഭീഷണിയുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ‘ശരിയായത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ വളരെ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും. ഒരുപക്ഷേ മദൂറോയേക്കാൾ വലിയ വില’ എന്നായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിനുള്ള ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വെനസ്വേലയുടെ സുപ്രീംകോടതിയുടെയും സൈന്യത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെ, അവർ പ്രസിഡന്റായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനിരിക്കെയാണിത്.
സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നികോളാസ് മദൂറോയെ ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് യു.എസ് മാസികയായ ‘ദി അറ്റ്ലാന്റിക്കിനോട്’ ട്രംപ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. മദൂറോയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച റോഡ്രിഗസ് ഞായറാഴ്ച നടന്ന തന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ യു.എസുമായി സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അനുരഞ്ജന സ്വരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
‘അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പങ്കിടുന്ന വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സഹകരണ അജണ്ടയിൽ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ യു.എസ് സർക്കാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ.
എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ സ്വരം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും ഉചിതവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നതുവരെ അമേരിക്ക രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതിജ്ഞ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനായി യു.എസ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ രാജ്യത്തേക്ക് മാറുമെന്നും ‘രാജ്യത്തിനായി പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും’ ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൊളംബിയക്കും മെക്സിക്കോക്കെതിരിലും ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, കാരക്കാസിൽ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മദൂറോയെയും ഭാര്യയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് യു.എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം വെനസ്വേലയുമായി യുദ്ധത്തിലല്ലെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ചില ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയമനിർമാതാക്കൾ ഈ നടപടി ഒരു ‘യുദ്ധപ്രവൃത്തി’യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അത്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നിരവധി ടി.വി അഭിമുഖങ്ങളിൽ വെനസ്വേലയിലെ യു.എസിന്റെ സൈനിക നടപടിയെ റൂബിയോ ന്യായീകരിച്ചു. നടപടി അമേരിക്ക ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യവുമായി യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സംഘടനകൾക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്നത്. അത് വെനസ്വേലക്കെതിരായ യുദ്ധമല്ല’- റൂബിയോ എൻ.ബി.സിയുടെ മീറ്റ് ദ പ്രസ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
