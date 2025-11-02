Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    2 Nov 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:30 PM IST

    ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു; നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ട്രം​പ്

    ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു; നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ട്രം​പ്
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​തം അ​സ്തി​ത്വ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പെ​ന്റ​ഗ​ണി​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​താ​യി ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ‘ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ലി’​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ട​ന​ടി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. ഈ ​ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ക്രൂ​ര​ത ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കും. സാ​ധ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു​ദ്ധ​വ​കു​പ്പി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് ക്രൂ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ഗം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത് -ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നൈ​ജീ​രി​യ​യെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് ടി​നു​ബു പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:nigeriamilitary actionDonald Trump
