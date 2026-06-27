അമേരിക്കൻ ടെക് കമ്പനികളെ തൊട്ടാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി; വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി, പക്ഷെ ഇന്ത്യ സേഫാണ്!text_fields
അമേരിക്കൻ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ 100% ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലി'ൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഈ കടുത്ത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗൂഗിൾ, മെറ്റ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കൻ ടെക് ഭീമന്മാരെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡിജിറ്റൽ നികുതി നടപ്പിലാക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം നികുതികൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഉടൻ തന്നെ 100% തീരുവ ചുമത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. നിലവിലുള്ളതോ ഭാവിയിൽ ഒപ്പിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ വ്യാപാര കരാറുകളെയും ഈ നടപടി മറികടക്കുമെന്നും, നികുതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ താൻ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ അനാവശ്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നാണ് ഈ നികുതികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപിന്റെ പ്രധാന വാദം.
അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ ഈ ഭീഷണി ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിദേശ ടെക് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്ന 'ഈക്വലൈസേഷൻ ലെവി' അഥവാ 'ഗൂഗിൾ ടാക്സ്' ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2025-ഓടെ ഇന്ത്യ ഈ നികുതി പൂർണമായും പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഈ വിഷയത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളുമായി അമേരിക്കയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം. അടുത്തിടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി അമേരിക്ക ഒരു വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതി ആ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തർക്കത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും, ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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