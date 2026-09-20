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Madhyamam
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    തീരുവ യുദ്ധവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്: റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​വാ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ​​ൈച​ന​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും

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    തീരുവ യുദ്ധവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്: റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​വാ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ​​ൈച​ന​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും
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    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ‘വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​​ത്തു’​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ, റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യും പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​വും വാ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ​യു​മാ​യി യു.​എ​സ്. പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ഇ​ടാ​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ന്മേ​ൽ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മേ​ലൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ആ​കെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത എ​ണ്ണ​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്, യു.​എ​സി​ന്റെ നീ​ക്കം തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് 12 മാ​സം മു​മ്പ് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യും പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​വും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത അ​ഞ്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ഒ​രു മാ​സ​വും അ​ത് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​ധി​ക തീ​ര​ു​വ ചു​മ​ത്താ​മെ​ന്ന് നി​യ​മം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. റ​ഷ്യ​യെ ഉ​പ​രോ​ധം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ണ്ണ​യും പ്ര​കൃ​​തി​വാ​ത​ക​വും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​സ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​യ ശേ​ഷം റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും റ​ഷ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ 15 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ല​ും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​​ളെ​യും ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തും.

    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യി ട്രം​പി​നെ പ്രീ​ണി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടി​ന് പ​ണ​മീ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ട്രം​പ് വീ​ണ്ടും തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ട്രം​പ് ഒ​പ്പി​ട്ട​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മേ​ൽ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം 25 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​കെ തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​​രു​വ​ക്കാ​യി വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ന്ത​രി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ സാ​മാ​ജി​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ലി​ൻ​ഡ്സെ ഗ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് നി​യ​മം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് സെ​ന​റ്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധി​സ​ഭ​യാ​യ യ​ു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ട്രം​പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​പ്പി​ട്ട​തോ​ടെ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​റാ​ന് നേ​ർ​ക്ക് യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന്ത്യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് മു​മ്പ് യു.​എ​സ് തീ​രു​വ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കി​ട​യി​ൽ റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന്ത്യ കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ 38 മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ തോ​തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ യു.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്കോ​ട്ട് ബെ​സ്സ​ന്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Trump tariff threat over Russian oil
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