    20 Sept 2025 8:42 AM IST
    20 Sept 2025 8:42 AM IST

    ഇസ്രായേലിന് ആയുധങ്ങൾ നൽകാൻ അനുമതി തേടി ട്രംപ്; നീക്കം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനിടെ

    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, നെതന്യാഹു

    തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിന് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാൻ യു.എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതി തേടി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ആറ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി തേടിയത്. ഗസ്സയിലെ ആ​ക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം.

    3.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ 30 അപ്പാച്ചേ ഹെലികോപ്ടറുകൾ. 1.9 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇസ്രായേലിന് യു.എസ് നലകും. ഇതിന് പുറമേ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധസേനക്ക് 750 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സഹായവും യു.എസ് നൽകും. ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ നൽകിയുള്ള യു.എസ് സഹായം. അതേസമയം, ആയുധ വിൽപന സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ യു.എസ് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം തയാറായിട്ടില്ല. വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ആയുധവിൽപന സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ വൻ സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ

    ജ​റൂ​സ​ലം: ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ വ​ൻ സൈ​നി​ക ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െ​ന്റ ഭീ​ഷ​ണി. ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് തു​റ​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ര​ക്ഷാ പാ​ത അ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൈ​ന്യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 33 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 146 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രു കു​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം പ​ട്ടി​ണി മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ സം​ഖ്യ 440 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ 147 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്.

    തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക പാ​ത​യാ​യ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െ​ന്റ യു​ദ്ധ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ടാ​ങ്കു​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 60,000 പേ​ർ ന​ഗ​രം വി​ട്ട​താ​യി യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

