Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ്...
    World
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 4:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 4:36 PM IST

    വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് മദുറോയേയും ഭാര്യയേയും തടവിലാക്കി യു.എസ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്

    text_fields
    bookmark_border
    വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് മദുറോയേയും ഭാര്യയേയും തടവിലാക്കി യു.എസ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്
    cancel
    Listen to this Article

    വാഷിങ്ടൺ: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദുറോയേയും ഭാര്യയേയും തടവിലാക്കി യു.എസ്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സാണ് ഇരുവരേയും തടവിലാക്കിയത്. യു.എസ് മിലിറ്ററിയുടെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധസേനയാണ് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ്. മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മദുറോയെ തടവിലാക്കിയത്.

    മദുറോയെ തടവിലാക്കിയ വിവരം യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്രംപ് അറിയിച്ചത്. വെനസ്വേലയിൽ വൻ ആക്രമണം നടത്തി. നിക്കാളോസ് മദുറോയേയും ഭാര്യയേയും തടവിലാക്കി രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് വെനസ്വേല അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചതായി വെനസ്വേല പ്രതിരോധമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് ജീവനയോടെയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രേഖകൾ കൈമാറണമെന്ന് വെനസ്വേലൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്: യു.എസുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് വെനിസ്വേല

    കാ​ര​ക്കാ​സ്: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റെ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മ​ദു​റോ. എ​ന്നാ​ൽ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ തു​റ​മ​ു​ഖ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സി.​ഐ.​എ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ൽ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ദു​റോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​നാ​യി ഭീ​ഷ​ണി​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന് പ​ക​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​ൻ വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും മ​ദു​റോ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വെ​നി​സ്വേ​ല ത​യാ​റാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ മ​ണ്ണി​ലെ സി.​ഐ.​എ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാം’​എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ദു​റോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsDonald TrumpNicolas Maduro
    News Summary - Trump says US has 'captured' Venezuelan President Maduro
    Similar News
    Next Story
    X