    എ​ണ്ണ​, എ​രി​തീ
    World
    Posted On
    date_range 15 March 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 10:03 AM IST

    എ​ണ്ണ​, എ​രി​തീ

    • ഇ​റാ​നി​ലെ ഖാ​ർ​ഗ് ദ്വീ​പി​ൽ വ​ൻ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ്
    • ഗ​ൾ​ഫി​ലെ യു.​എ​സി​ന്റെ എ​ണ്ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ തി​രി​ച്ച​ടി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ, ബ​ഗ്ദാ​ദി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം
    • ത​ബ്രീ​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ , ല​ബ​നാ​നി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക്രൂ​ര​ത; വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ​​ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ​ശ്ര​മം
    എ​ണ്ണ​, എ​രി​തീ
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ എ​ണ്ണ കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ക ഉ​യ​രു​ന്നു

    തെ​ഹ്റാ​ൻ/ തെ​ൽ അ​വീ​വ്: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം 15 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ, ഇ​റാ​ന്റെ മു​ഖ്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​റാ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖാ​ർ​ഗ് ദ്വീ​പി​ൽ ക​ന​ത്ത ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ദ്വീ​പി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ റി​ഫൈ​ന​റി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​റാ​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​നം അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഖാ​ർ​ഗ് ദ്വീ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യെ​യും അ​ത് സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഖാ​ർ​ഗ് ആ​​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഇ​റാ​നി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഗ​ര​മാ​യ ത​ബ്രീ​സ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഇ​ന്ന​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​യു​ക്താ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 1500ല​ധി​കം പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖാ​ർ​ഗ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ യു.​എ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ണ്ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​റാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​വും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, ഇ​റാ​ഖി​ൽ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​യും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​വി​ടെ യു.​എ​സ് വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്ന് ആ​റ് സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഇ​റാ​ഖി​ലെ സാ​യു​ധ സം​ഘ​മാ​ണ് വി​മാ​നം വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ സം​ഘം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബ​ഗ്ദാ​ദി​ൽ എം​ബ​സി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ കു​രു​തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം പേ​ർ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ ബൈ​റൂ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ​പേ​ർ പ​ല​ായ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം 700 ക​വി​ഞ്ഞു. അ​തി​നി​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്ത് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​വു​മാ​യി ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    TAGS: World News, Donald Trump, Latest News, US Attack on Iran
    News Summary - Trump says there was a bomb attack on Kharg Island in Iran
