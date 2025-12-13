Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightതായ്‍ലൻഡും കംബോഡിയയും...
    World
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:31 PM IST

    തായ്‍ലൻഡും കംബോഡിയയും വെടിനിർത്തൽ തുടരാൻ സമ്മതിച്ചതായി ട്രംപ്

    text_fields
    bookmark_border
    തായ്‍ലൻഡും കംബോഡിയയും വെടിനിർത്തൽ തുടരാൻ സമ്മതിച്ചതായി ട്രംപ്
    cancel
    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡും കം​ബോ​ഡി​യ​യും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​രാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. നേ​ര​ത്തെ, ട്രം​പി​െ​ന്റ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​ത്.

    താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​തി​ൻ ചാ​ൺ​വി​രാ​കു​ൽ, കം​ബോ​ഡി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഹു​ൺ മ​നേ​ത് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ തു​ട​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​തെ​ന്ന് ട്രം​പ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ട്രം​പി​െ​ന്റ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ceasefireCambodiathailandDonald Trump
    News Summary - Trump says Thailand and Cambodia have agreed to continue ceasefire
    Similar News
    Next Story
    X