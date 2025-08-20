Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 20 Aug 2025 12:15 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 12:15 AM IST

    ​പുടിൻ- സെലൻസ്കി ചർച്ച ഉടനെന്ന് ട്രംപ്; ‘താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ആ​റ് യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു’

    Donald Trump, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyy
    വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടിൻ, ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്, വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വൈ​കാ​തെ വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​നും വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യും ത​മ്മി​ലെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യും പി​റ​കെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സെ​ല​ൻ​സ്കി​ക്ക് പു​റ​മെ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​മ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ട്രം​പു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്

    പു​ടി​നു​മാ​യി താ​ൻ ഫോ​ണി​ൽ ബ​​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി വാ​ൻ​സ്, സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ, പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ റ​ഷ്യ​ൻ- യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പു​ടി​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ്, നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റൂ​ട്ടെ എ​ന്നി​വ​രും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​മ​യ​വും സ്ഥ​ല​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. പു​ടി​ൻ- സെ​ല​ൻ​സ്കി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നാ​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ക്രെ​യ്ന് നാ​റ്റോ അം​ഗ​ത്വം ട്രം​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും ത​ള്ളി. നാ​റ്റോ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന പ​ക്ഷം യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം നാ​റ്റോ​ക്കെ​തി​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. ക്രൈ​മി​യ വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​വ​ശ്യ​വും ട്രം​പ് ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. റ​ഷ്യ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യു​ക്രെ​യ്നും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട്രം​പും വി​റ്റ്കോ​ഫും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ‘ഞാൻ ആ​റ് യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു’

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ലോ​ക​ത്ത് ആ​റ് യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ- ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധം നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പം കോം​ഗോ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്- റു​വാ​ൻ​ഡ, കം​​ബോ​ഡി​യ- താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, ഇ​ന്ത്യ- പാ​കി​സ്താ​ൻ, സെ​ർ​ബി​യ- കൊ​സോ​വോ, ഈ​ജി​പ്ത്- ഇ​ത്യോ​പ്യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ- പാ​ക് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഇ​ന്ത്യ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ഡി.​ആ​ർ കോം​ഗോ- റു​വാ​ൻ​ഡ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നൈ​ലി​ന് കു​റു​കെ ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​റാ​നി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ ബോം​ബു​ക​ൾ വ​ർ​ഷി​ച്ച ശേ​ഷം ട്രം​പ് ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​സോ​വോ​യു​മാ​യി യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ർ​ബി​യ​നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്.

