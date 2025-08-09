Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Aug 2025 12:15 AM IST
    date_range 9 Aug 2025 12:15 AM IST

    തീരുവ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുംവരെ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

    യു.​എ​സ് ചു​മ​ത്തി​യ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ കാ​ൽ ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് വ​രു​ത്തും
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: തീ​രു​വ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ത​ള്ളി. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ട്രം​പ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27നാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ക. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​​​നു​ള്ള അ​ഞ്ചു​വ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം ഈ ​മാ​സം 25ന് ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്താ​നി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് ട്രം​പി​െ​ന്റ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ​സ് ചു​മ​­ത്തി​യ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ കാ​ൽ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മൂ​ഡീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച 0.3 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ് ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​യും സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ശ​ക്തി​യും സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മൂ​ഡീ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പകരച്ചുങ്കം യു.എസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 55 ശതമാനം കയറ്റുമതിയെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചേക്കും.

