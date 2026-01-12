Begin typing your search above and press return to search.
    വെനിസ്വേലയുടെ അഞ്ചു കോടി ബാരൽ എണ്ണ യു.എസിലെത്തിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

    ലോ​ക​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല
    ക​രാ​ക​സ്: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ഞ്ച് കോ​ടി ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വെ​നി​സ്വേ​ല സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്.

    കാ​ൽ ല​ക്ഷം കോ​ടി വി​ല​വ​രു​ന്ന എ​ണ്ണ വി​പ​ണി വി​ല​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും തു​ക വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ൽ ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട്രം​പ് അ​വ​കാ​​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന ചൈ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൈ​ന​ക്കൊ​പ്പം റ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ, ക്യൂ​ബ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കാ​നും എ​ണ്ണ വ്യാ​പാ​രം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി മാ​ത്രം ന​ട​ത്താ​നും പു​തി​യ വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​ഡ്രി​ഗ​സി​നു മേ​ൽ ട്രം​പ് സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​.

    ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ ക​രു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ ഖ​ന​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ട്രം​പി​നെ കാ​ണാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    X