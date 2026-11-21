ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ അന്വേഷണം തടയാൻ ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം; കോൺഗ്രസിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ കമ്പനികൾക്ക് നിയന്ത്രണംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് യു.എസ് കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.
ഫെഡറൽ സർക്കാറുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട കമ്പനികൾ കോൺഗ്രസിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് വൈറ്റ് ഹൗസിനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ അന്വേഷണാധികാരവും പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരപരിധിയും സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പുതിയ നിയമപോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഫെഡറൽ സർക്കാറുമായി കരാറുള്ള കമ്പനികൾക്കും അവയുടെ ഉപകരാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്. ഇതുപ്രകാരം നിർദേശം പാലിക്കാത്ത കമ്പനികളുടെ നിലവിലുള്ള കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ ഭാവിയിൽ സർക്കാർ കരാറുകളിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
ജനുവരിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ഈ മാസം നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും സെനറ്റിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്താനും പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കും.
ട്രംപിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ, സർക്കാർ കരാറുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ നടപടികൾ, ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി തുടങ്ങിയവയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.
ഇതിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കോൺഗ്രസിന് മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകുന്നതിലും വൈറ്റ് ഹൗസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ അന്വേഷണാവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമമായാണ് ഈ നടപടികൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഹൗസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് റോബർട്ട് ഗാർസിയയും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, മുതിർന്ന ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുൻ സഹായികൾ എന്നിവരടക്കം 12 പേരോട് രേഖകളും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ മക്കളായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ, എറിക് ട്രംപ്, മരുമകൻ ജാരഡ് കുഷ്നർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്, അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ച്, വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പുതിയ നടപടിയെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വിശദീകരണം. കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകാം.