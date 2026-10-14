'സോ, മൈ പ്രസിഡന്റ്... അല്ല, മൈ ഹസ്ബൻഡ്!'; വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ നാക്കുപിഴ; പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്

'സോ, മൈ പ്രസിഡന്റ്... അല്ല, മൈ ഹസ്ബൻഡ്!'; വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ നാക്കുപിഴ; പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിലെ തന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ഭർത്താവിനെ പ്രസിഡന്റെന്ന് വിളിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കേറ്റി സക്കറിയ. എന്നാൽ സ്വന്തം നാക്കുപിഴ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നുതന്നെ ചിരിയോടെ സ്വയം തിരുത്തിയ കേറ്റിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും ഒപ്പംനിന്നു.
നാല് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെ ഒത്തുപോകുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കേറ്റിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത്. കാലിഫോർണിയയിലുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് സംഭവം.
'സോ, മൈ പ്രസിഡന്റ്... അല്ല, മൈ ഹസ്ബൻഡ്!'
കുടുംബം നൽകുന്ന പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയ കേറ്റി, "അതുകൊണ്ട്, എന്റെ പ്രസിഡന്റ്... അല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ ഭർത്താവ്... അതൊരു നല്ല തമാശയായിപ്പോയി," എന്ന് ചിരിയോടെ തിരുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനായി ഭർത്താവ് കുട്ടികളുമായി വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും കുടുംബം താമസിയാതെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുമെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം വേദിയിലെത്തിയ ട്രംപ് പുതിയ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയെ പ്രശംസിച്ചു: 'അവരുടെ ആദ്യ അരങ്ങേറ്റം തികച്ചും മികച്ചതായിരുന്നു. അവർ വളരെ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു,' കേറ്റിയെ പിന്നിൽ നിർത്തി ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മാധ്യമലോകത്ത് നിന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവിലേക്ക്
ഏകദേശം 14 മിനിറ്റ് നീണ്ട ആദ്യ ബ്രീഫിംഗിൽ മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേറ്റി മറുപടി നൽകി. വിനോദ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറും '2521 എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്' ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമായ ടൈലർ സക്കറിയയാണ് കേറ്റിയുടെ ഭർത്താവ്. 12, 10, 8, 6 എന്നിങ്ങനെ പ്രായമുള്ള നാല് മക്കളാണ് ദമ്പതികൾക്കുള്ളത്. കരോലിൻ ലീവിറ്റിന് പകരക്കാരിയായാണ് കേറ്റി പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
ട്രംപ് മീഡിയ & ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു കേറ്റി സക്കറിയ. യു.എസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലും ഫോക്സ് ന്യൂസ്, ന്യൂസ്മാക്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചാനലുകളിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെപ്പർഡൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം നേടിയ കേറ്റി, ട്രംപിനും അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
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