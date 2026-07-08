'മോശം പാട്ണർ, സാമ്പത്തിക വിഹിതം നൽകുന്നില്ല': സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്

'മോശം പാട്ണർ, സാമ്പത്തിക വിഹിതം നൽകുന്നില്ല': സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്text_fields
അങ്കാറ: അങ്കാറയിൽ നടക്കുന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്കിടയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. സഖ്യരാജ്യമായ സ്പെയിനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉച്ചകോടിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. നാറ്റോയിൽ അംഗമായ സ്പെയിൻ, പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വിഹിതം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. സ്പെയിനിനെ ഒരു "മോശം പങ്കാളി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, തന്നോട് ആലോചിക്കാതെ തന്നെ സ്പെയിനുമായുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര ഇടപാടുകളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. മാഡ്രിഡുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും, കൂടാതെ, സ്പെയിൻ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊയ്യുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ കടുത്ത തീരുമാനത്തിനെതിരെ സ്പെയിൻ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്പെയിൻ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമാണെന്നും, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും സ്പെയിൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി മോണിക്ക ഗാർസിയ പ്രതികരിച്ചു. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ലെന്നും സ്പെയിൻ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായ യുക്രെയ്ൻ പിന്തുണയും സഖ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും ചർച്ചയാകുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഉച്ചകോടിയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിനിടയിൽ, ഡെന്മാർക്കിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡ് അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണമെന്ന തന്റെ പഴയ ആവശ്യവും ട്രംപ് വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് വിൽപ്പനയ്ക്കല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും ഡാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സൺ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ്, ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ഇതിനകം ചില സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെ, ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും, സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രംപ് ഉയർത്തിവിട്ട തർക്കങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ 50 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നാറ്റോയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകാനാണ് സാധ്യത.
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