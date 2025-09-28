Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    28 Sept 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:18 PM IST

    പോർട്ട് ലന്റിലും സൈനിക വിന്യാസവുമായി ട്രംപ്; സൈന‍്യത്തെ ആവശ‍്യമില്ലെന്നും ഇടപെടൽ അനാവശ്യമെന്നും ഒറിഗൺ ഗവർണർ

    പോർട്ട് ലന്റിലും സൈനിക വിന്യാസവുമായി ട്രംപ്; സൈന‍്യത്തെ ആവശ‍്യമില്ലെന്നും ഇടപെടൽ അനാവശ്യമെന്നും ഒറിഗൺ ഗവർണർ
    ഒ​റി​ഗ​ൺ: യു.​എ​സി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​ഘ​ർ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞ് ഓ​റി​ഗ​ൺ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പോ​ർ​ട്ട്ല​ന്‍റ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ സൈ​ന‍്യ​ത്തെ വി​ന‍്യ​സി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. അ​രു​തെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ത​ള്ളി​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൈ​ന്യ​ത്തെ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. യു​ദ്ധം ത​ക​ർ​ത്ത പോ​ർ​ട്ട്‍ല​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ- ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഒ​റി​ഗ​ണി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, ക​സ്റ്റം​സ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് (ഐ​സ്) സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ​രും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭീ​ക​ര​രും ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സൈ​നി​ക​ർ എ​ന്ന് എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ട്രം​പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നാ​വ​ശ‍്യ​മാ​ണെ​ന്നും സൈ​ന‍്യ​ത്തെ ആ​വ​ശ‍്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​റി​ഗ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ടി​നാ കോ​ടെ​ക് വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ‍്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന ദൃ​ശ‍്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ട്രം​പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി ഉ​ചി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് മേ​യ​ർ കീ​ത്ത് വി​ൽ​സ​ണും പ​റ​ഞ്ഞു. പോ​ർ​ട്ട്‌​ലാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ലാ​പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പി​നെ അ​തി​ന​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഒ​റി​ഗ​ണി​ലെ ജൂ​നി​യ​ർ സെ​ന​റ്റ​ർ ജെ​ഫ് മെ​ർ​ക്ക്ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ വർഷാദ്യം ലോസ് ആഞ്ചൽസ്, വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി എന്നിവിടങ്ങളിലും ട്രംപ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

