Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:48 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:48 PM IST

    വെനിസ്വേല എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് പൂർണ വില​ക്കെന്ന് ട്രംപ്

    യു.​എ​സി​ന്റെ പു​തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ വെ​നി​സ്വേ​ല
    donald trump
    ട്രംപ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വെ​നി​സ്വേ​ല എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്ത് ക​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടും ഭീ​ക​ര​ത, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്, മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കാ​ര​ണ​വും വെ​നി​സ്വേ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ, വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​കു​ക​യും അ​വി​ടേ​ക്ക് വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്’ -ട്രം​പ് ‘ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ലി’​ൽ കു​റി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ൽ യു.​എ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സൈ​നി​ക​സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    യു.​എ​സി​ന്റെ പു​തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ വെ​നി​സ്വേ​ല രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ധി​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് യു.​എ​സി​​ന്റെ ന​ട​പ​ടി’​യെ​ന്ന് വെ​​നി​സ്വേ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​യും സ​മ്പ​ത്തു​മെ​ല്ലാം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സി​ന്റെ നീ​ക്കം വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും വെ​നി​സ്വേ​ല മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:venezuelaWorld Newsoil tankersDonald Trump
    News Summary - Trump orders 'blockade' of sanctioned oil tankers leaving, entering Venezuela
