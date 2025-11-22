Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 7:56 AM IST

    സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പ്, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും; ന്യൂയോർക്ക് മേയറെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്

    സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പ്, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും; ന്യൂയോർക്ക് മേയറെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്
    വാഷിങ്ടൺ: സൊഹ്റാൻ മംദാനിയെ പ്രശംസിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ്-ഹൗസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെയാണ് ട്രംപ് മംദാനിയെ പ്രശംസിച്ചത്. മംദാനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ട്രംപ് നൽകിയത്.

    മംദാനിയുടെ അഭ്യർഥനമാനിച്ചാണ് വൈറ്റ്ഹൗസിൽ ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് സമ്മതിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ജീവിതച്ചെലവ് ഉയരുന്നതും പൊതുസുരക്ഷ വിഷയങ്ങളും ട്രംപിനെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിന്നു. മംദാനിയെ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. ന്യൂയോർക്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വാടക കുറക്കുകയെന്നും മംദാനിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. എല്ലാകാര്യങ്ങളും താൻ അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    ഞാൻ പത്രങ്ങളും അതിലെ വാർത്തകളും വായിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മംദാനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവായ ഒരു നീക്കമാണ് ഉണ്ടായത്. ന്യൂയോർക്കിനെ ഇനിയും മഹത്തരമാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് താൻ വന്നതെന്നും നഗരത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്നും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    മംദാനിയെ അഭിനന്ദിച്ച ട്രംപ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ചർച്ച പ്രൊഡക്ടീവായിരുന്നുവെന്നും മംദാനിയും പ്രതികരിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഡോണൾഡ് ​ട്രംപുമായി ​സൊഹ്റാൻ മംദാനി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മംദാനിയെ വിമർശിക്കുന്ന സമീപനമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മേയർ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു മംദാനിയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് ​പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം.

    TAGS:White HouseWorld NewsDonald TrumpZohran Mamdani
    News Summary - Trump, Mamdani strike surprising common ground in first Oval Office meet
