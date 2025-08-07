Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightനാസയുടെ കാലാവസ്ഥ പഠന...
    World
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:45 PM IST

    നാസയുടെ കാലാവസ്ഥ പഠന ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ട്രംപിന്‍റെ മരണമണി

    text_fields
    bookmark_border
    NASA weather satellite
    cancel

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഭൂ​മി​യു​​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡി​ന്റെ അ​ള​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും കൃ​ഷി മു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ വ്യ​വ​സാ​യം വ​രെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് നാ​സ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് നി​ർ​ത്തി ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ഇ​നി​യു​മേ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​നം തു​ട​രാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ‘ഓ​ർ​ബി​റ്റി​ങ് കാ​ർ​ബ​ൺ ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി​ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട കൃ​ത്രി​മ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ​‘ദ​യാ​വ​ധ’​ത്തി​നി​ര​യാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ൻ​നി​ര ഇ​ന്ധ​ന, വാ​ത​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്റ്റേ​ഷ​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം 2014ൽ ​വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​ണ്. ഐ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​ത് 2019ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​നി​മേ​ലി​ൽ അ​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1.5 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വ​രു​ന്ന ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ‘സു​പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​ക്കും ബ​ജ​റ്റി​ലെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റ​ത്താ​ണെ​ന്നും’ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ് നാ​സ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Donald Trumpnasaweather satellite
    News Summary - Trump halts funding for NASA's weather satellites
    Similar News
    Next Story
    X