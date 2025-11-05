Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:54 PM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് ഭാവി: ട്രംപിന് പോസിറ്റിവ് ചിന്തയെന്ന് ​വൈറ്റ് ഹൗസ്

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് ഭാവി: ട്രംപിന് പോസിറ്റിവ് ചിന്തയെന്ന് ​വൈറ്റ് ഹൗസ്
    ക​രോ​ലി​ൻ ലീ​വി​റ്റ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് തി​ക​ച്ചും പോ​സി​റ്റി​വാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​രോ​ലി​ൻ ലീ​വി​റ്റ്.

    വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ-​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ട്രം​പ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ച കാ​ര്യം വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​രോ​ലി​ൻ ലീ​വി​റ്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ട്രം​പും വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    മോ​ദി​യോ​ട് ട്രം​പി​ന് ഏ​റെ ബ​ഹു​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക​റി​യാ​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ഇ​ട​ക്കി​ടെ സം​സാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ലീ​വി​റ്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:White HouseWorld NewsIndia US talk
    News Summary - Trump feels very strongly about India-US relationship: White House
