Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:46 PM IST

    വെനിസ്വേലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി തള്ളാതെ ട്രംപ്

    Donald Trump
    വാഷിങ്ടൺ: തന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അമേരിക്ക മെനയുന്നതായി വെനിസ്വേല പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളസ് മഡുറോയുടെ ആരോപണം നിലനിൽക്കെ, വെനിസ്വേലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി തള്ളാതെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.

    എന്നാൽ, ചർച്ചകളുടെ സാധ്യതയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധനാണെന്ന് മഡുറോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യവും തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് ഓവൽ ഓഫിസിൽ വാർത്തലേഖകരുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. മഡുറോ അമേരിക്കക്കുണ്ടാക്കിയ പരിക്ക് ചില്ലറയല്ലെന്ന് ട്രംപ് തുടർന്നു.

    TAGS:venezuelaDonald TrumpamericaLatest News
    News Summary - Trump does not rule out military action against Venezuela
