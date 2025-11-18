വെനിസ്വേലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി തള്ളാതെ ട്രംപ്

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Nov 2025 11:45 PM IST
Updated Ondate_range 18 Nov 2025 11:46 PM IST
വെനിസ്വേലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി തള്ളാതെ ട്രംപ്text_fields
News Summary - Trump does not rule out military action against Venezuela
വാഷിങ്ടൺ: തന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അമേരിക്ക മെനയുന്നതായി വെനിസ്വേല പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളസ് മഡുറോയുടെ ആരോപണം നിലനിൽക്കെ, വെനിസ്വേലക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി തള്ളാതെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.
എന്നാൽ, ചർച്ചകളുടെ സാധ്യതയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധനാണെന്ന് മഡുറോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യവും തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് ഓവൽ ഓഫിസിൽ വാർത്തലേഖകരുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. മഡുറോ അമേരിക്കക്കുണ്ടാക്കിയ പരിക്ക് ചില്ലറയല്ലെന്ന് ട്രംപ് തുടർന്നു.
