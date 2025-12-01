Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:56 AM IST

    നിക്കോളാസ് മദുറോയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    Donal Trump
    വാഷിങ്ടൺ: നിക്കോളാസ് മദുറോയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യമായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. എന്നാൽ, പരസ്പരം എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇരു രാഷ്ട്രനേതാക്കളും തയാറായില്ല.

    ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ പ്രതികരിക്കാനില്ല. മദുറോയുമായി സംസാരിച്ചോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് നൽകാനുള്ളത്. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. അതേസമയം, യു.എസിൽവെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇരു രാഷ്ട്രനേതാക്കളും സംസാരിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    വെ​നസ്വേലയുമായുള്ള പ്രശ്നം നയതന്ത്രതലത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെ വെനിസ്വലയുടെ ആകാശം നോ ഫ്ലൈയിങ് സോണായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, നോൺ ഫ്ലൈയിങ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുമാനം സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും വ്യോ​മ​സു​ര​ക്ഷ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും വെ​നി​സ്വേ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​മാ​സാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​റ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വെ​നി​സ്വേ​ല തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തൊ​ട്ടു​പി​റ്റേ​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. യു.​എ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ യു.​എ​സ്.​എ​സ് ജെ​റാ​ർ​ഡ് ​ആ​ർ. ഫോ​ർ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​​ന്നെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 20ലേ​റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 82 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

