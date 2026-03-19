ഖത്തറിനെ തൊട്ടാൽ സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടം തകർക്കും; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം

ഖത്തറിനെ തൊട്ടാൽ സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടം തകർക്കും; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനംtext_fields
ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഖത്തറിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഇറാനിലെ സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ ഇനി ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഖത്തറിന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ഇറാനെതിരെ കനത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാനിലെ സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ നടത്തിയ ആക്രമണം ദേഷ്യം മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും, അതിൽ അമേരിക്കക്കോ ഖത്തറിനോ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിലെ എൽ.എൻ.ജി (LNG) പ്ലാന്റിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം അന്യായമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സൗത്ത് പാഴ്സ് ആക്രമണത്തിൽ ഖത്തറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലാണ് ഇറാൻ ഇത് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖത്തറിനെ ഇനിയും ആക്രമിക്കാനാണ് ഇറാന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം ശക്തമായ തിരിച്ചടി അമേരിക്ക നൽകുമെന്നും സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടം പൂർണ്ണമായും തകർക്കുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഖത്തറിലെ ഒന്നിലധികം എൽ.എൻ.ജി പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ഖത്തർ എനർജി അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ എമർജൻസി ടീമുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൽ.എൻ.ജി (LNG) കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖത്തർ. ഖത്തറിലെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കുമുള്ള വാതക വിതരണത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില വർധിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. സൗത്ത് പാഴ്സ് വാതകപ്പാടത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ അപലപിക്കുകയും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register