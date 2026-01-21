Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:03 PM IST

    ഡെന്മാർക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തവരെന്നും ഡെന്മാർക്കിന് ഗ്രീൻലൻഡ് നൽകിയത് തങ്ങളാണെന്നും ​ട്രംപ്

    ഡെന്മാർക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തവരെന്നും ഡെന്മാർക്കിന് ഗ്രീൻലൻഡ് നൽകിയത് തങ്ങളാണെന്നും ​ട്രംപ്
    ദാവോസ്: ഗ്രീൻലാൻഡ് സംബന്ധിച്ച് ഡെൻമാർക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തവരെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ​ട്രംപ്. ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ​വേൾഡ് ഇക്കോണമിക് ഫോറത്തിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഡെൻമാർക്കിനെ നന്ദയില്ലാത്തവരെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഗ്രീൻലൻഡ് അമേരിക്കൽ സുരക്ഷക്ക് അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും, ഗ്രീൻലൻഡ് തങ്ങളാണ് ഡെന്മാർക്കിന് നൽകിയതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

    ഗ്രീൻലൻഡ് അമേരിക്കക്കും റഷ്യക്കും ​ചൈനക്കുമിടയിലെ തന്ത്രപ്രധാന ഇടമാണ്. അമൂല്യ ധാതുക്കളുണ്ടെന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻലൻഡ് വേണമെന്നതിന്റെ കാരണം, അത് ദേശീയ, അന്തർ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ​​ട്രംപ് അത് തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയാണെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    രണ്ടം ലോ മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഗ്രീൻലൻഡിൽ അമേരിക്കൽ സേനയുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ​​കൈയിൽപ്പെടാതെ ഗ്രീൻലൻഡിനെ രക്ഷിച്ചത് അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് ഡെന്മാർക്കിന് നൽകിയത്, എന്നാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ നന്ദിയില്ലെന്നും ​ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    TAGS:denmarkGreenlandDavos summitDonald Trump
