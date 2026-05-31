    date_range 31 May 2026 10:08 AM IST
    date_range 31 May 2026 10:09 AM IST

    ഇറാനുമായി കരാറിലെത്താൻ തിടുക്കമില്ലെന്ന് ട്രംപ്; ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ നിർദേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട്

    വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായി ഒരു വലിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അതിന് സമയമെടുക്കുമെന്നും തനിക്ക് തിടുക്കമില്ലെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യു.എസ് ഒരു വലിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും, ഇല്ലെങ്കിൽ, 'ഞങ്ങൾ തിരികെ പോയി അത് സൈനികമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ന് ഒപ്പിട്ടാലും ഉടൻ തന്നെ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ നേതൃത്വത്തെ "വളരെ കഠിനമായ ചർച്ചക്കാർ" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യു.എസിന് ആവശ്യമുള്ളത് പതുക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. "ഇതിന് വളരെ സമയമെടുക്കും. എനിക്ക് തിടുക്കമില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പതുക്കെ പക്ഷേ തീർച്ചയായും, നമുക്ക് വേണ്ടത് ലഭിക്കുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കും." ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം ഇറാൻ കരാറിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സിറ്റുവേഷൻ റൂം മീറ്റിങിൽ ഇറാനുമായി തന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ "നിരവധി ഭേദഗതികൾ" ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് യു.എസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി വരുത്താനാണ് ട്രംപ് തന്റെ സംഘത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

    ഇറാന്റെ യുറേനിയം ശേഖരം യുഎസിന് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സമയക്രമത്തിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് ട്രംപ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലും ട്രംപ് മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിൽ ഇറാന്റെ പ്രതികരണത്തിന് മൂന്ന് ദിവസമെടുക്കുമെന്ന് ആക്സിയോസിനോട് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. "ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," മുതിർന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

    TAGS:ceasefireWarUS-IRAN attackDonald Trump
    News Summary - Trump asked for amendments to Iran deal, Axios reports
