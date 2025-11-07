Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    7 Nov 2025 11:15 PM IST
    7 Nov 2025 11:16 PM IST

    അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും

    അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ, സു​ഡാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    1992 മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ക​സാ​ഖ്സ്താ​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ​ചേ​രു​ന്ന​തി​നെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ട്രം​പ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും.

    അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രംപ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    KazakhstanDonald Trump
