വിദ്യാർഥി വിസ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്

വിദ്യാർഥി വിസ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രാജ്യത്തുതന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ വിസ ഫീസ് കുത്തനെ ഉയർത്താനൊരുങ്ങി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഫീസ് ലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് നീക്കമെന്ന് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ, എച്ച്1-ബി വിസ ലക്ഷം ഡോളറാക്കി ഉയർത്തിയത് യു.എസ് കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടുത്ത നടപടി. വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള എഫ്-1 വിസക്ക് അനുബന്ധമായി നൽകുന്ന ഒ.പി.ടി (ഓപ്ഷനൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്) വിസ ഫീസ് ആണ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഹോം ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. 2024ലെ കണക്കുപ്രകാരം, 4.19 ലക്ഷം പേർ ഒ.പി.ടി വിസ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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