‘വധശിക്ഷ നൽകേണ്ട രാജ്യദ്രോഹപരമായ പെരുമാറ്റം’; ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കെതിരായ ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

‘വധശിക്ഷ നൽകേണ്ട രാജ്യദ്രോഹപരമായ പെരുമാറ്റം’; ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കെതിരായ ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയമനിർമാതാക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടം വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ദേശദ്രോഹപരമായ പെരുമാറ്റം നടത്തിയെന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആരോപണത്തുടർന്ന് വൻ പ്രതിഷേധം.
നിയമവിരുദ്ധമായ ഉത്തരവുകൾ നിരസിക്കണമെന്ന് സജീവ സേവനത്തിലുള്ള സർക്കാർ അംഗങ്ങളോട് പറയുന്ന വിഡിയോ ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയമനിർമാതാക്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരാമർശം. സെനറ്റർമാരായ എലിസ സ്ലോട്ട്കിൻ, മാർക്ക് കെല്ലി എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുമ്പ് സൈന്യത്തിലോ ഇന്റലിജൻസ് റോളുകളിലോ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആറ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയമനിർമാതാക്കളും പ്രതിനിധികളായ മാഗി ഗുഡ്ലാൻഡർ, ക്രിസ് ഡെലുസിയോ, ക്രിസ്സി ഹൗലഹാൻ, ജേസൺ ക്രോ എന്നിവരുമാണ് വിഡിയോയിൽ ആഹ്വാനം നടത്തിയത്.
‘ഞങ്ങളെപ്പോലെ, ഈ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നിങ്ങളെല്ലാം സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനക്ക് ഭീഷണികൾ വരുന്നത് വിദേശത്തുനിന്നല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായ ഉത്തരവുകൾ നിരസിക്കാം. നിയമമോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോ ലംഘിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ആരും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല’ എന്ന് 90 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കൾ പറയുകയുണ്ടായി.
ഇത് യു.എസ് പ്രസിഡന്റിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽനിന്നുള്ള ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റം എന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പ്രതികരിച്ചു.
‘ഇത് ശരിക്കും മോശമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണ്. അവരുടെ വാക്കുകൾ നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. രാജ്യദ്രോഹികളുടെ ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റം!!! അവരെ പൂട്ടേണ്ടിവരുമോ?’ എന്നും മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് എഴുതി.
ഇതിനു പിന്നാലെ ഹൗസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ഹക്കീം ജെഫ്രീസ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് വിപ്പ് കാതറിൻ ക്ലാർക്ക്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കോക്കസ് ചെയർ പീറ്റ് അഗ്വിലാർ എന്നിവർ പ്രസ്താവനകളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.
‘രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിന് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാനമില്ല. പ്രതിനിധികളായ ജേസൺ ക്രോ, ക്രിസ് ഡെലൂസിയോ, മാഗി ഗുഡ്ലാൻഡർ, ക്രിസ്സി ഹൗലഹാൻ, സെനറ്റർമാരായ മാർക്ക് കെല്ലി, എലിസ സ്ലോട്ട്കിൻ എന്നിവരെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെയധികം ദേശസ്നേഹത്തോടും വ്യത്യസ്തതയോടും കൂടി സേവിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും അപകടകരവുമായ വധഭീഷണികളെ ഞങ്ങൾ നിസ്സംശയമായും അപലപിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരോടും അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഈ അംഗങ്ങളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൗസ് സർജന്റ് അറ്റ് ആംസുമായും യു.എസ് കാപ്പിറ്റൽ പൊലീസുമായും തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ അനിയന്ത്രിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉടൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും തന്റെ അക്രമാസക്തമായ വാചാടോപം പിൻവലിക്കുകയും വേണമെന്നും അവർ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിയമനിർമാതാക്കളും പ്രസ്താവനയിറക്കി. ‘ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വെറ്ററൻമാരും ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രൊഫഷനലുകളുമാണ്. യു.എസ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവർ. ആ പ്രതിജ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കും. അത് പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ഭീഷണിയോ, അക്രമത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമോ ആ പവിത്രമായ കടമയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ല.’
നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കരുതുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഭരണഘടനയോടുള്ള പ്രതിജ്ഞയും നിയമപരമായ ഉത്തരവുകൾ മാത്രം പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സേവന അംഗങ്ങൾ അറിയണം. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയായ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കടമയുമാണ്. നമ്മുടെ കൊലപാതകത്തിനും രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങളെ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരും ഒന്നിച്ച് അപലപിക്കണം. ധാർമ്മിക വ്യക്തതക്കുള്ള സമയമാണിതെന്നും’ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register