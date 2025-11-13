Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightനേപ്പാൾ മുൻ പൊലീസ്...
    World
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:11 PM IST

    നേപ്പാൾ മുൻ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് വി​ദേ​ശ യാ​ത്രാവിലക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    നേപ്പാൾ മുൻ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് വി​ദേ​ശ യാ​ത്രാവിലക്ക്
    cancel
    camera_alt

    നേപ്പാൾ മുൻ പൊലീസ് മേധാവി

    Listen to this Article

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ ജെ​ൻ സി ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ക​മീ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​പി. ശ​ർ​മ ഒ​ലി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ലേ​ഖ​ക്കും രാ​ജ്യം വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തിന് ഇ​തി​ന​കം വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബറി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ 76 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nepal Gen Z Protest
    News Summary - Travel restriction on Nepal’s ex-police chief Khapung
    Similar News
    Next Story
    X