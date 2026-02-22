Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഎല്ലാവരും തോൽക്കുന്ന...
    World
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 7:47 AM IST

    എല്ലാവരും തോൽക്കുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധം; ചു​ങ്ക​പ്പോ​ര് 2.O

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാവരും തോൽക്കുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധം; ചു​ങ്ക​പ്പോ​ര് 2.O
    cancel
    വി​​ദേ​​ശ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഇ​​റ​​ക്കു​​മ​​തി ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഉ​​ൽ​​പ​​ന്ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ര​​ട്ടി​​യോ​​ളം ചു​​ങ്കം ചു​​മ​​ത്തി​​യ തീ​രു​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പി​​ന് തി​​രി​​ച്ച​​ടി. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും ത​ള​രി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ട്രം​പ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റു​വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടു​ന്നു. ചു​ങ്ക​പ്പോ​ര് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സാ​രം.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തീ​രു​വ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി യു.​എ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. കോ​​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​​ല്ലാ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​​​മ്പ​​​തം​​​ഗ ബെ​​​ഞ്ചി​​​ൽ ആ​​​റു​​​പേ​​​ർ വി​​​ധി​​​ക്ക് അ​​​നു​​​കൂ​​​ല​​​മാ​​​യും മൂ​​​ന്നു​​പേ​​​ർ എ​​​തി​​​ർ​​​ത്തും വോ​​​ട്ട് ചെ​​​യ്തു. ട്രം​​പി​​​ന്റെ പ​​ക​​ര​​ച്ചു​​ങ്ക ന​​യ​​ങ്ങ​​ളെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്ത് ഡെ​​മോ​​ക്രാ​​റ്റു​​ക​​ൾ ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന 12ഓ​​ളം സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും, പ​​ക​​ര​​ച്ചു​​ങ്ക ന​​യം ദോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ച്ച വ്യാ​​പാ​​ര സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് ​കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​ത്.

    ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും ത​ള​രി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ട്രം​പ് 1974ലെ ​വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 122 പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 10 ശ​ത​മാ​നം ആ​ഗോ​ള തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. താ​രി​ഫ് ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ട്രം​പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സെ​ക്ഷ​ൻ 122 അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​റ്റു നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 24 മു​ത​ലാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യം. യു.​​എ​​സ് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​​ന്റെ അം​​ഗീ​​കാ​​രം തേ​​ടാ​​തെ, 1977 ഐ.​​ഇ.​​ഇ.​​പി.​​എ ആ​​ക്ട് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​ണ് നി​​യ​​മ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്ന് ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പ് വി​​വി​​ധ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ചു​​ങ്കം ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്റ്റീ​ലി​നും അ​ലു​മി​നി​യ​ത്തി​നും വാ​ഹ​ന​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 25-50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. ഇ​തു ചു​മ​ത്തി​യ​ത് ഐ.​ഇ.​ഇ.​പി.​എ പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ല.

    ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ യു.​എ​സ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത് വ്യാ​പാ​ര ക​മ്മി വ​ർ​ധി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ മി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ച്ചം ആ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​തു പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ പ​ക​ര​ച്ചു​ങ്ക​വു​മാ​യി ട്രം​പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക കു​റ​ഞ്ഞ തീ​രു​വ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്റെ വാ​ദം. സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ദ്‍രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും വി​ടാ​തെ ട്രം​പ് കു​ത്ത​നെ തീ​രു​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്ത് ​വ്യാ​പാ​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യു​ണ്ടാ​യി. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 മു​ത​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി.

    ചൈ​ന അ​തേ​നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​തോ​ടെ വ്യാ​പാ​ര​യു​ദ്ധം മു​റു​കി. 100 -150 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ നി​കു​തി ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 26 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു നി​കു​തി. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ ഏ​ക രാ​ജ്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്ത്യ -യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര ത​ന്നെ ന​ട​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ​യാ​യ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട തീ​രു​വ.

    യു.​എ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ക്കി. ഇ​ത് ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം പ​ണ​യം വെ​ച്ചു​ള്ള അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്ക​ലാ​ണ് എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. തീ​രു​വ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ട്രം​പ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ -യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ മു​ൻ​നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്ര​കാ​രം 18 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​മെ​ന്നും യു.​എ​സ് നി​കു​തി അ​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. മോ​ദി വി​ധേ​യ​ത്വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. മോ​ദി മി​ക​ച്ച നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​കു​തി​യ​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ്.

    എ​ന്താ​ണ് സെ​ക്ഷ​ൻ 122

    മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മേ​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ​കു​പ്പാ​ണ് സെ​ക്ഷ​ൻ 122.

    ഈ ​വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യും കൂ​ടാ​തെ, ഉ​ട​ന​ടി തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചു മാ​സം വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നു കാ​ലാ​വ​ധി. 150 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​യെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടും. ക​യ​റ്റു​മ​തി​യേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഈ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തി​ന​കം യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം നി​യ​മ​ത്തി​ലെ മ​റ്റു പ​ഴു​തു​ക​ൾ തേ​ടാ​നാ​ണ് ട്രം​പ് ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    മ​റ്റു നി​യ​മ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    1974ലെ ​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 301-ാം വ​കു​പ്പ്: ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം തീ​രു​വ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യം യു​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ട്രം​പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 232ാം വ​കു​പ്പ്: ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ്റ്റീ​ൽ, അ​ലു​മി​നി​യം തീ​രു​വ ഈ ​വ​കു​പ്പു പ്ര​കാ​രം.

    1930ലെ ​താ​രി​ഫ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 338ാം വ​കു​പ്പ്: യു.​എ​സി​ന്‍റെ വ്യാ​പാ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ തീ​രു​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താം. യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വേ​ണം.

    തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​മോ ല​ക്ഷം കോ​ടി​ക​ൾ?

    തീ​രു​വ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ഇ​തി​ന​കം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ച കോ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​മേ​രി​ക്ക തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും. ഏ​ക​ദേ​ശം 15.59 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പെ​ൻ​സ​ൽ​വേ​നി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്ക്. 25 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ട​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. തി​രി​ച്ച​ട​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല പി​രി​ച്ച തു​ക തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് വി​യോ​ജ​ന കു​റി​പ്പി​ൽ ഒ​രു ജ​ഡ്ജി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ തു​ക തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. തീ​രു​വ വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല കൂ​ട്ടി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യാ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​ഭം.

    നി​യ​മ​പ്പോ​ര് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് വൈ​ൻ ക​മ്പ​നി

    വൈ​ൻ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​ഒ.​എ​സ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ​സ് ആ​ണ് തീ​രു​വ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ദ്യം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 14നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ മ​റ്റു പ​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി. ഏ​പ്രി​ൽ 23ന് ​​ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന 12 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 2000ത്തി​ലേ​റെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളും വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    തീ​രു​വ ബാ​ധി​ച്ച 800ൽ ​അ​ധി​കം യു.​എ​സ് സം​രം​ഭ​ക​ൾ ‘വീ ​പേ ദ ​താ​രി​ഫ്’ എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് താ​രി​ഫ് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും തു​ട​ങ്ങി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തീ​രു​വ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​വ​ർ അ​ട​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    2025 മേ​യ് 28ന് ​കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രേ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​വ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​ണ് തീ​രു​വ​യു​ടെ നി​യ​മ​വ​ഴി​യി​ൽ ട്രം​പ് നേ​രി​ട്ട ആ​ദ്യ തി​രി​ച്ച​ടി.യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ട്രം​പ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് അ​പ്പീ​ൽ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഈ ​കോ​ട​തി​യും തീ​രു​വ​യെ ത​ള്ളി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കേ​സ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USTariffDonald Trump
    News Summary - Trade War 2.0: A Tariff Battle Where Everyone Pays the Price
    Similar News
    Next Story
    X