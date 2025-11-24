Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    24 Nov 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 10:26 PM IST

    കാനഡയി​ൽ കുറ്റവാളിയായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അറസ്റ്റിൽ

    കാനഡയി​ൽ കുറ്റവാളിയായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അറസ്റ്റിൽ
    ഓ​ട്ട​വ: കാ​ന​ഡ ‘25 ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക’​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ നി​ക്കോ​ളാ​സ് സി​ങ്ങി​നെ (24) ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ടൊ​റ​ന്റോ പൊ​ലീ​സ്. പ​രോ​ൾ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് കാ​ന​ഡ​യി​ൽ വാ​റ​ന്റു​ള്ള ഇ​യാ​ളെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ബാതർസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിലും ഡ്യൂപോണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലും പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് സി​ങ്ങി​നെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് നി​ക്കോ​ളാ​സി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തോ​ക്കും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. നി​രോ​ധി​ത തോ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ആ​യു​ധം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രോ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:CanadaWorld NewsPoliceArrestToronto
