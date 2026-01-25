Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    25 Jan 2026 10:45 PM IST
    25 Jan 2026 10:46 PM IST

    ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൈനീസ് നേതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ

    ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൈനീസ് നേതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ
    ബെ​യ്ജി​ങ്: ഉ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ഷാ​ങ് യൂ​ക്സി​യ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ലി​യു ഷെ​ൻ​ലി​യും ചൈ​നീ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ പി.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും നി​യ​മ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ലം​ഘി​ച്ച ര​ണ്ടു മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2012ൽ ​ഷി ജി​ൻ​പി​ങ് നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തു​മു​ത​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​മേ, സൈ​ന്യ​വും പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ച്ചെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ പീ​പ്ൾ​സ് ഡെ​യ്‌​ലി മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മി​ലി​ട്ട​റി ക​മീ​ഷ​ന്റെ (സി.​എം.​സി) ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ണ് ഷാ​ങ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യി സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. അ​ഴി​മ​തി, അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സ്വി​ൻ​ഹ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    China
