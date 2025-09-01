ഇന്ത്യയുമായുളള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായ ദുരന്തമെന്ന് ട്രംപ്

ഇന്ത്യയുമായുളള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായ ദുരന്തമെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടണ്: യു.എസ് -ഇന്ത്യ വ്യാപാരബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായ ദുരന്തമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനയിലെ ടിയാന്ജിനില് എസ്.സി.ഒ. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനീസ്, റഷ്യന് പ്രസിഡന്റുമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ട്രംപിൻറെ രൂക്ഷ വിമർശനം.
ഇന്ത്യക്കെതിരേ 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിനെ ന്യായീകരിച്ചാണ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. അമേരിക്കന് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനംചെയ്തെന്നും പക്ഷേ, അത് ഏറെ വൈകിപ്പോയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
‘ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാരം ഞാന് മനസിലാക്കുന്നതുപോലെ വളരെക്കുറച്ച് ആളുകള്ക്കേ മനസിലാകൂ. അവര് യു.എസുമായി വലിയതോതില് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് വലിയതോതില് നമുക്ക് വില്ക്കുന്നു. പക്ഷേ, നമ്മള് അവര്ക്ക് വളരെക്കുറച്ച് മാത്രമേ വില്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ അതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ ബന്ധമാണ്.
മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ അവര്ക്ക് വേണ്ട എണ്ണയും സൈനിക ഉത്പന്നങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും വാങ്ങുന്നത് റഷ്യയില്നിന്നാണ്. യു.എസില്നിന്ന് അവര് വളരെക്കുറച്ച് മാത്രമേ വാങ്ങുന്നൂള്ളൂ. അവര് ഇപ്പോള് തീരുവകളെല്ലാം പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏറെ വൈകിപ്പോയി. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പേ അവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു’, ട്രംപ് സാമൂഹികമാധ്യമമായ ട്രൂത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു.
