Madhyamam
    date_range 12 Oct 2025 10:47 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 11:04 AM IST

    മൂന്ന് ഖത്തർ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾ ഈജിപ്തിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കെയ്റോ: മൂന്ന് ഖത്തർ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾ ഈജിപ്ത്തിൽ വാഹനാപകടത്തിൽമരിച്ചു. ചെങ്കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പട്ടണമായ ഷാം എൽ ഷെയ്ഖിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഈജിപ്തിലെ ഖത്തർ എംബസി അപകടവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റുവെന്നും ഖത്തർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    സൗദ് ബിൻ താമർ അൽ താനി, അബ്ദുല്ല ഗാനേയും അൽ-ഖരയ , ഹസ്സൻ ബാർബർ അൽ-ജാബർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അബ്ദുല്ല ഇസ്സ അൽ കുവാരി, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ബുവൈനൈൻ എന്നിവരെയാണ് പരിക്കുകളോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അപകടകാരണം സംബന്ധിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ അധികാരികളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി.

    ‘മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തും’

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടും മേ​ഖ​ല​യോ​ടു​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​രി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Three Qatari diplomats die in car accident in Egypt
