cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജ​റൂ​സ​ലം: അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സു​ര​ക്ഷ​സേ​ന വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ൽ ജെ​നി​നു തെ​ക്ക് അ​ർ​റാ​ബ​യി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക റെ​യ്ഡി​ലാ​ണ് മൂ​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

അ​ൽ​ഖു​ദ്സ് ബ്രി​ഗേ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഖ​ലീ​ൽ ത​വാ​ൽ​ബി​ഹ്, സെ​യ്ഫ് അ​ബൂ​ലി​ബ്ദ, സാ​ഇ​ബ് അ​ബ​ഹ്റ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ഗ​ര​മാ​യ ബ​നീ ബ്രാ​കി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​യു​ടെ വെ​ടി​​യേ​റ്റ് അ​ഞ്ചു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന പി​ന്നീ​ട് വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Three Palestinians were shot dead by Israeli forces in the West Bank