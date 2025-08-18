കുവൈത്തിൽ മൂന്നുമാസ കുടുംബ സന്ദർശന വിസ പ്രാബല്യത്തിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
18 Aug 2025 11:34 PM IST
18 Aug 2025 11:34 PM IST
കുവൈത്തിൽ മൂന്നുമാസ കുടുംബ സന്ദർശന വിസ പ്രാബല്യത്തിൽtext_fields
News Summary - Three-month family visit visa in effect in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ മൂന്നുമാസ കാലയളവുള്ള കുടുംബ സന്ദർശന വിസ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി കുടുംബസന്ദർശന വിസയും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസകൾക്ക് കുവൈത്തിൽ ഒരുമാസമേ തുടർച്ചയായി തങ്ങാനാകൂ. ഒരു മാസത്തേക്ക് മൂന്നു ദീനാറും ആറു മാസത്തേക്ക് ഒമ്പതു ദീനാറും ഒരു വർഷത്തേക്ക് 15 ദീനാറുമാണ് വിസ ഫീസ്. കുറഞ്ഞ ശമ്പള വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
