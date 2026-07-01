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    World
    Posted On
    date_range 1 July 2026 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 7:05 PM IST

    പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി: ലോകകപ്പ് ആഘോഷത്തിനിടെ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ തിരക്കിൽപെട്ട് മൂന്ന് മരണം

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    പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി: ലോകകപ്പ് ആഘോഷത്തിനിടെ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ തിരക്കിൽപെട്ട് മൂന്ന് മരണം
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    മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ നടന്ന ആഘോഷം

    മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇക്വഡോറിനെതിരായ മെക്സിക്കോയുടെ ചരിത്രവിജയത്തിന് പിന്നാലെ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലുണ്ടായ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ തിരക്കിൽപെട്ട് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ശ്വാസംമുട്ടിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിനെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) മുന്നേറിയിരുന്നു. 1986-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. നേട്ടം ആഘോഷിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് മെക്സിക്കോ സിറ്റിയുടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രധാനമായും ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്മാരകത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടിയത്.

    മരണപ്പെട്ടവരിൽ 19 വയസ്സുള്ള യുവതിയും 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷനും 48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലെ പാസിയോ ഡി ലാ റെഫോർമയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോധരഹിതരായി കണ്ടെത്തിയ ഇവർക്ക് അടിയന്തര ശുശ്രൂഷയും സി.പി.ആറും നൽകിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

    സംഭവത്തിൽ മെക്സിക്കോ സിറ്റി മേയർ ക്ലാര ബ്രൂഗഡ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ആഘോഷിക്കുക" എന്ന് ജനങ്ങളോട് മേയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ, തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അധികൃതർ ആരാധകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന മെക്സിക്കോ സിറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ്.

    ഇക്വഡോറിനെതിരായ വിജയത്തോടെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടന്ന മെക്സിക്കോ, ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിനെയോ ഡി.ആർ കോംഗോയെയോ ആയിരിക്കും നേരിടുക. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തെ ആവേശത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിലെ സുരക്ഷയും ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

    കനത്ത ഇടിമിന്നലും മഴയും കാരണം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തേക്കാളും ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയത്. ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആധികാരികമായാണ് മെക്സികോ നോക്കൗട്ടിലെത്തിയത്. ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ചാണ് എക്വഡോർ നോക്കൗട്ടിലെക്ക് മുന്നേറിയത്.

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    TAGS:FIFAMexico cityworldcup
    News Summary - Three killed in Mexico City stampede during World Cup celebrations
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