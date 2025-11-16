Begin typing your search above and press return to search.
    16 Nov 2025 10:57 PM IST
    16 Nov 2025 10:57 PM IST

    ഗസ്സയിൽ നിലക്കാതെ കുരുതി; മൂന്നു മരണം

    Three killed in Gaza clashes, ഗസ്സ, മൂന്നുമരണം, ഇസ്രായേൽ,ലബനാൻ
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ൽ വേ​ട്ട തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 17 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 69,483 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് 15 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്രം ഗ​സ്സ​യി​ൽ 266 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മ​തി​ലി​നെ​തി​രെ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ല​ബ​നാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ലു ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭൂ​മി ഇ​തോ​ടെ ല​ബ​നാ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

