Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightപാകിസ്താനിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 11:15 PM IST

    പാകിസ്താനിൽ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മൂന്നുമരണം

    text_fields
    bookmark_border
    blast
    cancel

    പെ​ഷാ​വ​ർ: പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 16പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​ട​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ വ​സീ​റി​സ്താ​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ബ​ന്നു ജി​ല്ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഒ​രു സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ കു​ട്ടി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ഞ്ഞ് മ​രി​ക്കു​ക​യും എ​ട്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​മീ​പ​ത്തെ വ​യ​ലി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട മോ​ർ​ട്ടാ​ർ ഷെ​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോയത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:killedblastsPakistan
    News Summary - Three killed in blasts in Pakistan
    Similar News
    Next Story
    X