Madhyamam
    date_range 10 Jan 2026 12:30 PM IST
    date_range 10 Jan 2026 12:30 PM IST

    യുക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണം: മൂന്നുമരണം

    യുക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണം: മൂന്നുമരണം
    യുക്രെയ്നിലെ കിയവിൽ റഷ‍്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന താമസ സമുച്ചയം

    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്ന്‍ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​ൽ റ​ഷ‍്യ​ന്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 16 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​യും വെ​ള്ള​വും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    കി​യ​വി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഡി​നി​പ്രൊ ജി​ല്ല​യി​ൽ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ ന​ഗ​ര​മാ​യ ലി​വി​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ബാ​രി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന അ​തി​ശൈ​ത്യം റ​ഷ‍്യ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ്ലാ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ന്‍സ്കി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

